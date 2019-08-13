Динамо – Брюгге: анонс матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" сохраняет шанс пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Но для этого киевлянам надо не просто побеждать бельгийский "Брюгге" в матче в Киеве. О всем самом важном и интересном вокруг матча 13 августа в Киеве – в материале Спорт24.

Динамо – Брюгге. Главное

Что: ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Где: НСК "Олимпийский", Киев

Когда: вторник, 13 августа, 20:30

Трансляция: телеканал "2+2", youtube-канал Football Hub, Спорт24

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Чем важен матч

Всем. Это Лига чемпионов, это очки в рейтинг клуба и Украины, а также немалые призовые. "Динамо" нужно побеждать, чтобы проходить в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. При этом если "Брюгге" забьет гол, "Динамо" надо будет побеждать с разницей в два и более голов. Задача не то, чтобы непосильна для киевлян, но ставит немало требований. Это и надежная игра в защите, и нестандартные действия напередке. А с этим у "Динамо" есть еще проблемы. Не набрал кондиций капитан Виктор Цыганков, Жерсон Родригеш только присоединился к команде.

"Динамо" имеет шансы победить "Брюгге" дома. Но шансы пройти в следующий раунд имеет именно бельгийская команда. Однако все решит игра.

Перед матчем

Киевское "Динамо" не слишком удачно провело время между матчами против "Брюгге". Календарь выпал так, что команда сыграла центральный матч чемпионата уже в третьем туре, когда принимала дома "Шахтер". И потерпела поражение. За киевлян забил новичок Жерсон Родригеш. Но "горняки" оказались сильнее благодаря точным ударам Мораеса и Марлоса. При этом в обоих голах стоит отметить ошибку защитников "Динамо".

А уже после матча на поле произошла стычка между игроками.

А вот и видео стычки игроков "Динамо" и "Шахтера" после матча

Зато "Брюгге" на выходных на выезде победило "Остенде". Голами уже во втором тайме отличились Окереке и Тау. При этом оба игрока вышли на замену.

Слово тренерам

"Мы уже переключились на "Брюгге". Это разные турниры и совершенно разные стратегии. Завтра кубковый поединок. Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на "Брюгге". Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно", – заявил перед матчем главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

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"В последнее время мы играем в напряженном графике, но в целом я доволен состоянием команды. Игра против "Динамо" покажет, насколько мы готовы. Мы выиграли на старте сезона три поединка, но лишь время покажет, сможем ли мы выдержать такой темп. Мы стараемся играть и добиваться результата в каждом матче. Но сезон – это не спринт, а марафон, к которому нужно хорошо подготовиться. Если говорить о первой игре, то в первом тайме на поле был настоящий "Брюгге", а вот во втором – "Брюгге"-середняк. Во вторник мы попытаемся показать наш уровень. Будем атаковать и пытаться забить. Отбиваться точно не будем. Наша задача – пройти к следующему этапу", – заявил главный тренер" Брюгге " Филипп Клеман.

Закрытые трибуны стадиона

Однако "Динамо" не сможет рассчитывать на полную поддержку трибун НСК "Олимпийский". Согласно решению Дисциплинарного комитета УЕФА, закрыт для посещения сектор 41-62 НСК "Олимпийский". Данное наказание наложено за неподобающее поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и греческим "Олимпиакосом" (использование пиротехники, бросание посторонних предметов на поле, попытки выбегания зрителей).

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