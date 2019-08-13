Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Динамо – Брюгге смотреть онлайн матч 13 августа 2019 – ЛЧ 2019
Динамо – Брюгге онлайн-трансляция

Киевское "Динамо" принимает бельгийский "Брюгге" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало встречи в 20:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24. После первого тайма счет 1:1.

Киевляне вышли вперед уже на 5-й минуте, когда отличился Буяльский. Полузащитник в касание замкнул прострел от Миколенко с фланга. Но еще до перерыва "Брюгге" сравняло счет.

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В начале второго тайма "Динамо" снова забил. Но незадолго до конца матча пропустило от "Брюгге". При этом в то время команды играли десять на десять – за одну минуту удалили Бурду в "Динамо" и Тау в "Брюгге".

Арбитр добавил шесть минут. И на третий из них "Динамо" в третий раз в этом матче вышло вперед. Соль пробивал по воротам после углового, и мяч от защитника влетел в ворота.

Но вместо того, чтобы забивать четвертый и проходить в плей-офф Лиги чемпионов, "Динамо" снова пропустило. И теперь сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Брюгге

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига чемпионов
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