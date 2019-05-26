"Динамо" одержало волевую победу над "Львовом"

Киевское "Динамо" на матч со "Львовом" выходило уже в статусе команды, завоевавшей серебряные награды. Но для киевского клуба это был последний домашний матч в этом сезоне. "Львов" же потерял шансы побороться за место в Лиге Европы.

Динамо – Львов 2:1

Голы: Беседин, 78, Бурда, 84 – Алваро, 16

Перед началом матча киевское "Динамо" представило форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне. На ней присутствует и автограф Валерия Лобановского.

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Начали игру команды довольно активно. "Динамо" первым получило возможность выйти вперед. На 12-й минуте лишь защитник Парамонов выбил мяч почти из пустых ворот после удара Беседина. Через минуту "Львов" ответил своим моментом. Киевлян от пропущенного гола после удара Бруно спас Бущан и штанга. А после углового – удар Мартана выше ворот.

Шок для "Динамо" и радость для "Львова" произошли на 16-й минуте. Алваро получил пас на угол штрафной. Перед ним был Сидклей, но бразилец пробил в ближний угол. Бущан не спас.

Пока "Динамо" приходило в себя после такого удара, "Львов" чуть не забил второй раз. Но на этот раз Бущан спас.

На 25 минуте Шапаренко опасно пробивал по воротам соперника. Мяч ударился о газон перед самым голкипером, и Бандура не сумел зафиксировать его. Но в прыжке дотянулся и выбил его из-под ног Русина, который уже готов был забивать гол.

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Такой ход событий не слишком устраивал тренера "Динамо". Поэтому уже на 27-й минуте Хацкевич прибег к замене, сняв с игры Сидклея. Вместо него вышел Миколенко. За минуту "Динамо" могло сравнять счет в матче. Снова пробивал Шапаренко. На этот раз мимо дальней штанги.

Более активно "Динамо" заиграло во втором тайме. "Львов" не слишком рвался вперед, удерживая положительный для себя результат. Хотя до конца матча еще оставалось 45 минут. На 50-й минуте Беседин мог сравнять счет. Но помешала перекладина ворот после удара головой.

Сравнять счет "Динамо" сумело аж на 78-й минуте. На этот раз Беседин головой пробил в рамку ворот. Де Пена навесил с края поля, и нападающий головой все же отправил мяч в ворота Бандуры.

Победу "Динамо" мог принести Шепелев, когда пробивал с опасной позиции. Но спас Бандура, вытащив мяч из угла ворот. Но после этого назначили угловой, который подавал Де Пена. Мяч полетел точно на голову Бурде, который и вывел "Динамо" вперед. А Де Пена записал второй результативный пас на свой счет в этом матче.

Но на 88-й минуте "Львов" мог сравнять счет. После подачи с углового Бущан кулаками не слишком удачно выбил мяч. Как раз туда, где находился Мартан. Бразилец пробивал по воротам уже мимо голкипера. Но защитник сумел выбить мяч. Добивание Ферейры – мимо.

Ответ "Динамо" – прорыв Беседина и удар с угла низом. Но Бандура зацепил мяч, а Дуэлунд не сумел среагировать на этот отскок.

Видеообзор матча Динамо – Львов

"Динамо" все же сумело удержать положительный результат. Но это уже ни на что не повлияет.