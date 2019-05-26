Динамо – Львов: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Киевское "Динамо" играет матч против ФК "Львов". Онлайн-трансляция матча – на Спорт24.
Матч "Динамо" – "Львов" начнется в 17:00.
К слову: Динамо – Львов: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
Напомним, "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины, "Львов" занимает шестую строчку. До конца турнира ни одна из команды не изменит своего места.
Онлайн-трансляция Динамо – Львов
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии