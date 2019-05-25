Динамо – Львов: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Динамо" у 31-у турі чемпіонату України зіграє проти "Львова". Матч не має турнірного значення, а фаворитом гри є кияни. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Прогноз на матч Динамо – Львов

"Динамо" провалило сезон, в котором не смогло выиграть ни Кубок Украины, ни чемпионат. Летом клуб, скорее всего, ожидают серьезные изменения, в частности на тренерском мостике. Сейчас "Динамо" рассматривает ряд тренеров, которые могу заменить Александра Хацкевича. Матч против "Львова" будет последним домашним для киевлян в этом сезоне, поэтому "бело-синие" попытаются раз порадовать родных фанатов.

В свою очередь "Львов" не смог побороться за квалификационные места в Лиге Европы с "Зарей" и "Мариуполем". Львовяне занимают шестую строчку. С нового сезона не известно, кто будет владельцем команды, ведь в СМИ появилась информация, что владельцы планируют продать клуб. Таким образом, "Львов" постарается крайней мере красиво завершить сезон.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" является абсолютным фаворитом противостояния. На домашнюю победу подопечных Александра Хацкевича в "Фаворит Спорт" дают скромный коэффициент 1,27. А вот на победу "горожан", которые знают, как обыгрывать столичный клуб, дают коэффициент 10,75. Ничья в матче – 6,00.

"Динамо" в этом сезоне забивает очень мало и побеждает в основном с разницей в один гол. Коэффициент на то, что "бело-синие" победят в 1 мяч – 3,70. Победа хозяев в два гола – 3,75. Если же "Львову" удастся получить минимальную победу – 10,75.

Прогноз Pari Match

Последняя встреча клубов завершилась тяжелой победой "Динамо" 1:0, причем киевский клуб большую часть поединка играл в меньшинстве. Коэффициент на результат матча 1:0 в пользу хозяев – 6,30. Если же с таким счетом выиграет "Львов" – 25. Ничья 0: 0 – 14.

На то, что "Динамо" выигрывает у гостей оба тайма коэффициент – 2,50. На победу "Львова" хотя бы в одном тайме – 5,30. Если счет матча будет парной – 1,89. Нечетный – 1,91.

Прогноз Winline

Букмекеры Winline оценили выездную победу "Львова" большим коэффициентом 12. На победу киевлян букмекеры дают скромный коэффициент 1,19. Ничья, которой в истории этого противостояния еще не было, – 5,43.

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Между собой клубы сыграли всего пять поединков и ни в коем случае обоим командами не удавалось забить гола. Четыре раза "Динамо" победило 1:0 и однажды "Львов". Коэффициент на то, что обе забьют и победит "Динамо" – 3,08. Если же оба клуба забьют – 27.

Матч 31-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Зарей" состоится в воскресенье, 26 мая. Начало игры, в 17:00.