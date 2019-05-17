Динамо – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Киевское "Динамо" еще сохраняет шансы на победу в чемпионате Украины. Но для этого команде нужно обязательно побеждать "Мариуполь" и надеяться на поражение "Шахтера". "Мариуполь" же борется за четвертое место в УПЛ и тоже стремится победить. Букмекеры оценили шансы "Динамо" и "Мариуполя" в очной встрече 28 мая.

Прогноз на матч Динамо – Мариуполь

"Динамо" не может выиграть вот уже два матча подряд. Сначала "бело-синие" разделили очки на своем поле с "Александрией", а в прошлом туре с "Зарей". В пяти матчах столичный клуб получил только две победы и одна из них произошла как раз в матче с "Мариуполем". "Динамо" по завершению сезона может остаться без главного тренера, поэтому для Александра Хацкевича это последний шанс что-то изменить.

Если "Динамо" практически лишено турнирной мотивации, то "Мариуполь" как раз наоборот. "Азовцы" вынуждены побеждать киевлян, чтобы улучшить свои шансы в борьбе с "Зарей" за четвертое место. Тем более, что луганский клуб сыграет против "Шахтера", который в этом сезоне проиграл только один поединок.

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Фаворит Спорт

Киевский клуб является абсолютным фаворитом противостояния. Коэффициент на их домашнюю победу – 1,20. А вот на сенсационную победу подопечных Александра Бабича – 15. Ничью букмекеры оценили коэффициентом 6,75.

В двух матчах подряд "Динамо" пропускало гол в собственные ворота, но обязательно забивало сопернику. Коэффициент на то, что в поединке "Динамо" – "Мариуполь" обе команды будут отмечены голами – 2,35. Если же нет, то – 1,55. Последняя игра между клубами в Киеве завершилась разгромной победой хозяев 4:0. Коэффициент на то, что столичные футболисты победят 3:0 – 6.

Pari Match

В прошлом сезоне именно "Мариуполь" помешал "Динамо" вести с "Шахтером" борьбу до последнего за золотые награды чемпионата Украины. Команды сыграли вничью 1:1 и киевляне потеряли шанс стать чемпионами Украины. Коэффициент на то, что этот результат повторится – 11. В апреле команды встретились в Мариуполе и там "Динамо" победило 1:0. Повторение этого результата в пользу "бело-синих" букмекеры оценили коэффициентом 5,90.

Исходя из того, что травму получил Виталий Миколенко, то у "Динамо" могут быть проблемы в защите. Коэффициент на то, что гости забьют один или два гола – 2,41. Свой последний матч "Мариуполь" выиграл у "Львова" со счетом 2:0. Коэффициент на то, что "азовцы" победят "Динамо" со счетом 0:2 – 65.

Фан Спорт

В 2017 году "Динамо" разгромило "Мариуполь" на своем поле со счетом 5:1. Коэффициент на такой результат в матче 29-го тура чемпионата Украины – 41 "Мариуполь" победил киевлян только однажды в своей истории, когда команда называлась "Ильичевец". Хотя "азовцы" и были хозяевами поля, но матч состоялся в Киеве. Тогда "Динамо" проиграло 3:2, хотя побеждало 2:0. Коэффициент на победу "Мариуполя" в этой игре – 11,5.

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Результат восьмилетней давности 3:2 в пользу "Мариуполя" букмекеры оценили коэффициентом 176. Коэффициент на то, что первый гол в матче будет забит не в промежутке с первой до 33-й минуты – 1,86.

Поединок 29-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Мариуполь" состоится в субботу, 18 мая. Начало игры, в 17:00.

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