В матче между киевским "Динамо" и "Мариуполем" донецкий "Шахтер" мог стать чемпионом. Для этого надо было, чтобы азовская команда отобрала очки у киевлян. Но этого не произошло.

Динамо – Мариуполь 2:1

Голы: Де Пена, 32, Цыганков, 87 – Федорчук, 90+2

"Динамо" за первый тайм создало немало моментов, чтобы отличиться и довести счет до разгромного. Но надежно в воротах "Мариуполя" действовал Худжамов. Когда же голкипер не успевал, на помощь приходила створка ворот. Так, в одной из атак Цыганков попал в перекладину. Во втором тайме он еще раз проверит каркас ворот соперников на прочность. Но без забитого гола с поля не уйдет.

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В середине первого тайма "Динамо" заработало угловой, который пошел подавать Цыганков. Навесил он не в гущу игроков, а на Де Пену, который набегал в штрафную. Уругваец в падении отправил мяч в ворота "Мариуполя".

Несколько выровнять игру гости смогли лишь во втором тайме. Но Зубков не реализовал свои возможности. Хотя их позволили создать немало. Один раз нападающий даже выходил один на один на ворота "Динамо". Но переиграть Бущана не сумел.

Когда матч приближался к концу, "Динамо" забило второй гол. Отличился Цыганков, а ассистировал ему Де Пена. Именно он подал с углового, Фомин выбил мяч, который подхватил Цыганков. Вторым касанием он точно пробил в угол ворот.

И на этом матч не закончился. Когда уже шло добавленное арбитром время, Федорчук сократить отставание своей команды. Но развить в больше это не удалось.

"Динамо" побеждает и еще на день сохраняет шансы чемпионства. "Мариуполь" же остался на пятом месте, которое дает право на участие в Лиге чемпионов следующего сезона.