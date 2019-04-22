Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
Главным матчем 25-го тура УПЛ 24 апреля станет матч киевского "Динамо" против донецкого "Шахтера". Букмекеры оценили шансы команд на победу.
Прогноз на матч Динамо – Шахтер
Этот матч будет иметь определяющее значение для чемпионата Украины. Выиграет "Шахтер" – он станет чемпионом Украины (вряд ли "горняки" растратят 10 очков преимущества за семь туров). Зато победа "Динамо" обострит борьбу за чемпионство. Ничья почти оставит все как есть, лишь пошатнув чашу весов в пользу "Шахтера".
Вот так: Скандальный экс-игрок "Динамо" сделал сенсационный прогноз относительно чемпионства "Шахтера"
Стоит отметить, что "Динамо" не проигрывает в домашних матчах "Шахтеру" в последних трех встречах. Но и "Шахтер" проиграл лишь один матч на выезде в чемпионате Украины этого сезона. Поэтому ничью ожидать не стоит. А все может решить единственный гол.
Стоит отметить, что почти все букмекеры дали одинаковые коэффициенты на победу "Динамо" или "Шахтера" в этом матче.
Прогноз PariMatch
В прогнозе их экспертов победа "Динамо" оценена в 2,65. Такой же коэффициент и на победу "Шахтера". Ничья в этом матче – 3,40.
По количеству голов, то наиболее вероятным является два. Коэффициент на ставку "тотал матч более 2,0" – 1,53, в то время как "тотал матч менее 2,0" – 2,50.
К слову: Видео серии пенальти в матче "Шахтер" – "Динамо" установило рекорд на YouTube
Прогноз 1xBet
Очень незначительное преимущество в этом матче букмекеры из 1xBet отдали "Шахтеру" – 2,65 на их победу в противовес 2,664 на "Динамо". Ничья – 3,4.
Ставка на то что обе команды забьют – 1,775. На то, что одна из команд так и не отметится – 2,14.
Прогноз "Фаворит спорт"
Здесь преимущество "Шахтера" над соперником в коэффициентах значительно большая – 2,45 на победу "горняков". Победа "Динамо" оценена в 2,69. Ничья – 3,70.
Не все так просто: "Шахтер" перед матчем с "Динамо" потерял трех лидеров
На "тотал матча более 2,5" стоит коэффициент 1,90. Коэффициент на "Тотал матча менее 2,5" – 1,91.
Имеет преимущество "Шахтер" и автора гола – 2,40 на гол Жуниора Мораеса. В "Динамо" больше всего шансов забить у Виктора Цыганкова – 2,55.
Прогноз William Hill
Здесь тоже равные коэффициенты на победу "Динамо" или "Шахтера" – по 2,55. Ничья в матче – 3,25.
Читайте также: Дам 10 миллионов, – президент "Ингульца" пообещал щедрые призовые за победу над "Шахтером"
Прогноз bwin
Их эксперты тоже не отдали предпочтение ни одной из команд. 2,55 на победу как "Динамо", так и "Шахтера". Ничья в матче – 3,20.
Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 24 апреля. Начало встречи в 18:30. Трансляция матча, видео голов и обзор – на сайте Спорт24.
К слову: Билеты на матч "Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"
Выбор редакции
-
Натурализация Мораеса: стало известно, когда УЕФА начнет рассмотрение деласегодня , 16:07
-
Дам 10 миллионов, – президент "Ингульца" пообещал щедрые призовые за победу над "Шахтером"сегодня , 12:39
-
Буду нанимать адвокатов, чтобы с ними разбираться, – Роман Зозуля об обвинениях в нацизмесегодня , 10:03