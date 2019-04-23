Динамо – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

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Динамо - Шахтер: где смотреть онлайн 24 апреля 2019
Динамо – Шахтер смотреть онлайн

Топ-матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" 24 апреля будет доступен к просмотру болельщикам как по телевидению, так и онлайн. В том числе на сайте Спорт24.

По телевидению матч "Динамо" – "Шахтер" покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 18:30. Тогда же и начнется матч. Также матч "Динамо" – "Шахтер" можно будет посмотреть онлайн на сайте телеканала.

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Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" будет доступен и на сайте Спорт24. Ссылка на него будет опубликована ближе к началу матча.

Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в среду, 24 апреля. Начало встречи в 18:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Шахтер Динамо
Источник: 24 Канал
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