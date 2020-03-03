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Динамо – Колос: где смотреть онлайн матч УПЛ

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"Динамо" и "Колос" 3 марта проведут матч в рамках 21 тура чемпионата Украины по футболу. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Поединок "Динамо" – "Колос" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25. Игра начнется в 19:30.

К теме: Динамо – Колос: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Посмотреть матч "Динамо" – "Колос" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц пока 97 гривен.

Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub и клубный канал "Динамо".

Также матч "Динамо" – "Колос" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

После зимнего перерыва обе команды провели по два матча в чемпионате Украины. "Динамо" одолело "Ворсклу" и неожиданно проиграло "Днепру-1".

Зато "Колос" одержал две победы. "Колоски" одолели "Александрию" и львовские "Карпаты".

Обзор матча "Динамо" – "Колос" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Динамо ФК Колос
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