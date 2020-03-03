"Динамо" уверенно победило "Колос" и временно вернуло второе место в УПЛ: видео

3 марта "Динамо" уверенно победило "Колос" в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги.

Динамо – Колос 2:0

Голы: Соль, 40, Циганков, 54

Удаление: Задоя, 45+2 (Колос)

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Для киевского клуба крайней матч чемпионата завершился фиаско. В минувшую пятницу "Динамо" гостили в Днепре и уступило "Днепру-1" со счетом 1:3. В турнирной таблице национального первенства команду Алексея Михайличенко обошла "Заря", и "бело-синие" теперь занимают третью позицию.

"Колос" после зимней паузы выдал отличный результат, обыграв "Александрию" и "Карпаты". За два тура до окончания первого этапа турнира ковалевцы обосновались на шестом месте, но удержать его будет непросто, ведь впереди у команды Руслана Костишина противостояние с вице-чемпионом и чемпионом Украины.

В первом круге "Динамо" разгромило соперников со счетом 4:0. В упомянутой встрече в ворота Ковалевской команды трижды назначались пенальти, два из которых киевляне реализовали. К тому же, обе команды завершали поединок в неполных составах.

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Первый опасный момент в игре произошел в штрафной "Динамо" на 12-й минуте. Лысенко накрутил защитника и пробил в дальний угол Уорти Бойко, правда рядом со штангой просвистел мяч.

В конце первого тайма "Динамо" открыло счет в матче. Фран Соль забивает гол после удара Де Пени в штангу и отскока мяча в поле. Динамический момент, арбитр советовался с VAR, но взятие ворот все же зачислены – 1:0.

Видео гола Соля

Уже в компенсированное к первой 45-минутки время "Колос" остался в меньшинстве. Евгений Задоя сыграл прямой ногой в Цыганкова, и арбитр сразу удалил нарушителя.

Видео удаления Задои

После перерыва Виктор Цыганков закрепил преимущество киевлян в матче. Он принял мяч перед штрафной "Колоса", развернулся, обработал мяч и классным ударом точно пробил в дальнюю девятку – 1:0

Видео гола Циганкова

На 63-й минуте "Динамо" могло довести счет до разгромного. После обрезки Гавриша Цыганков сразу отдал на Соля, который пробил с полукруга штрафной. Волынец в падении отбил мяч, а затем Гавриш накрыл добивание Дуелунда.

В конце матча "бело-синие" тоже упустили неплохой момент – после заброса от Дуелунда Караваев пробил с лету с левого угла штрафной, и Волынец в падении отбил мяч.

Тренер "Динамо" Алексей Михайличенко сменил половину состава и, учитывая итоговый результат, не прогадал. Набрав 42 очка, "Динамо" вернулось на второе место в УПЛ. У "Колоса" – 26 пунктов и он замыкает первую шестерку.