Динамо – Колос: прогноз букмекеров на матч УПЛ

3 марта "Динамо" встретится с "Колосом" в рамках 21 тура чемпионата Украины по футболу. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Динамо – Колос: прогноз

"Динамо" начало вторую половину сезона не слишком удачно. В Киеве "бело-синие" выстрадали победу над "Ворсклой", а в предыдущем туре разгромно проиграли "Днепру-1". Поэтому киевляне потеряли вторую строчку в турнирной таблице.

Зато "Колос", который проводит дебютный сезон в УПЛ, получил две подряд победы. "Колоски" одолели "Александрию" и "Карпаты" и поднялись в топ-6.

Смотрите также: "Динамо" сенсационно проиграло "Днепру-1": хет-трик Супряги и скандальные решения VAR – видео

Прогноз Favbet

"Динамо" абсолютный фаворит поединка 21 тура. Коэффициент на победу подопечных Алексея Михайличенко – 1,15.

"Колос", который в первом круге проиграл киевлянам с разгромным счетом 4:0, считается андердогом встречи. Коэффициент на победу "земледельцев" – 17. Ничья в матче – 8,10.

Прогноз Pari Match

В двух предыдущих матчах "Динамо" пропускало как минимум один гол. Коэффициент на то, что "бело-синие" победят и впервые не пропустят гол – 1,77.

Специалисты предлагают коэффициент 3,85 на то, что "Колос" отметится хотя бы одним голом в игре. Если гости это не сделают – коэффициент 1,23.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet фанатам предлагают угадать, с каким счетом завершится игра. Наиболее реальный результат, по мнению специалистов, победа "Динамо" со счетом 2:0. Коэффициент на этот результат 6.

Вероятную победу "Колоса" со счетом 1:0 букмекеры оценили коэффициентом 46. Ничья со счетом 1:1 – коэффициент 14.

Обзор матча "Динамо" – "Колос" читайте на сайте Спорт24.