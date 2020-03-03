Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

Во вторник, 3 марта, "Динамо" принимает "Колос" в матче 21 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Состав участников верхней шестерки почти сформирован, а для окончательного определения календаря второй части остается узнать лишь название последнего участника "секстета". Формально главным претендентом на эту позицию может считаться "Колос". Однако даже преимущество в размере четырех очков над преследователями в лице "Мариуполя" и "Днепра-1" не добавит коллективу Руслана Костышина покоя на ближайшую неделю.

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Все дело в том, что «колоскам» предстоит провести последовательные дуэли с действующим вице-чемпионом и чемпионом страны, первая из которых состоится на поле НСК "Олимпийский". И если бы не сенсационное поражение киевского "Динамо" "Днепру-1" в прошлом туре со счетом 1:3, то шансы "Колоса" достичь успеха в игре против серьезного соперника были бы чуть выше.

Динамо – Колос: онлайн-трансляция