Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

169 Читати новину українською
Динамо – Копенгаген: смотреть онлайн матч 24 октября 2019
Динамо – Копенгаген онлайн-трансляция матча Лиги Европы / facebook.com/fcdynamoua

В четверг, 24 октября, в Киеве в рамках Лиги Европы встречаются лидеры группы B "Динамо" и "Копенгаген". Текстовую онлайн-трансляцию игры читайте на сайте Спорт24.

После двух туров группового этапа Лиги Европы "Динамо" и "Копенгаген" набрали по четыре очка в квартете B.

Читайте также: Динамо – Копенгаген: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Вероятно, что в следующих очных матчах этих команд будет решено, кто получит путевку в плей-офф с первого места.

Это первая встреча команд в истории.

Динамо – Копенгаген текстовая онлайн-трансляция матча

 

Обзор игры "Динамо" – "Копенгаген" читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Полиомиелит: чем опасна болезнь и как от нее спасаться
сегодня
1226
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига Европы Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
сегодня 20:30 Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Юрій Семенюк 167
Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
сегодня 19:15 Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Юрій Семенюк 1226
Трансфер Ярмоленко: ФИФА возбудила дело против "Динамо" и "Боруссии"
сегодня 18:20 Трансфер Ярмоленко: ФИФА возбудила дело против "Динамо" и "Боруссии"
Юрій Семенюк 248
Сент-Этьен – Александрия: анонс матча лиги Европы
сегодня 16:40 Сент-Этьен – Александрия: анонс матча лиги Европы
Ігор Саджениця 87
Какой нормальный человек станет в ворота, чтобы в него бросали шайбой, - регбистка и хоккеистка
сегодня 16:00 Какой нормальный человек станет в ворота, чтобы в него бросали шайбой, - регбистка и хоккеистка
Станіслав Безушко 39
Новости
Больше новостей
Залиште відгук