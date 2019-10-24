Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 24 октября, в Киеве в рамках Лиги Европы встречаются лидеры группы B "Динамо" и "Копенгаген". Текстовую онлайн-трансляцию игры читайте на сайте Спорт24.

После двух туров группового этапа Лиги Европы "Динамо" и "Копенгаген" набрали по четыре очка в квартете B.

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Вероятно, что в следующих очных матчах этих команд будет решено, кто получит путевку в плей-офф с первого места.

Это первая встреча команд в истории.

Динамо – Копенгаген текстовая онлайн-трансляция матча

Обзор игры "Динамо" – "Копенгаген" читайте на сайте Спорт24.