Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 24 октября, в Киеве в рамках Лиги Европы встречаются лидеры группы B "Динамо" и "Копенгаген". Текстовую онлайн-трансляцию игры читайте на сайте Спорт24.
После двух туров группового этапа Лиги Европы "Динамо" и "Копенгаген" набрали по четыре очка в квартете B.
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Вероятно, что в следующих очных матчах этих команд будет решено, кто получит путевку в плей-офф с первого места.
Это первая встреча команд в истории.
Динамо – Копенгаген текстовая онлайн-трансляция матча
Обзор игры "Динамо" – "Копенгаген" читайте на сайте Спорт24.
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