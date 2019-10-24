Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы

В рамках 3 тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" в Киеве принимает датский "Копенгаген". Обе команды набрали по 4 очка и ведут борьбу за лидерство в группе. Анонс игры читайте в материале Спорт24.

Динамо – Копенгаген. Главное

Что: матч группового этапа Лиги Европы

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: вторник, 22 октября, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 2", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен и интересен этот матч

Букмекеры считают "Динамо" и "Копенгаген" фаворитами группы B в Лиге Европы. Именно эти две команды на бумаге имеют больше всего шансов выйти в плей-офф турнира.

Поэтому в следующих двух матчах между этими командами, вероятно, будет определено, кто выйдет с первого места в 1/16 финала. Первое место, как известно, дает преимущества при жеребьевке.

А что говорит статистика?

"Динамо" выиграло девять из 14 предыдущих еврокубковых матчей с датскими клубами (Н3 П2), включая четыре из семи домашних (Н2 П1). Киевляне взяли верх во всех шести двухматчевых противостояниях с датчанами и обменялись победами с "Ольборгом" на групповой стадии Лиги Европы. Произошло это в сезоне 2014/15, когда за поражением в Дании 0:3 была победа в Киеве 2:0. Обе команды вышли в плей-офф, а "Динамо" дошло до четвертьфинала.

"Копенгаген" провел четыре встречи с клубами из чемпионата Украины и не проиграл ни разу. Датчане дважды победили на своем поле и дважды сыграли вничью на выезде. Впервые это произошло на групповом этапе Лиги Европы-2011/12, когда скандинавы сыграли вничью с "Ворсклой" 1:1.

Что следует знать о Копенгагене

В прошлом сезоне "Копенгаген" вернул себе чемпионский титул, отправив "Мидтьюлланд" на второе место. Для столичного клуба это было третье золото за четыре года и 13-е в сумме. В Лиге чемпионов датчане дошли до третьего отборочного раунда, где уступили в серии 11-метровых "Црвену Звезду". Зато в раунде плей-офф Лиги Европы "Копенгаген" переиграл "Ригу" 3:2 (3:1 дома, 0:1 в гостях).

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Как и "Динамо", "Копенгаген" в седьмой раз играет на групповом этапе Лиги Европы. В плей-офф команда выходила лишь дважды. Последний раз это было в сезоне 2017/18, когда на стадии 1/16 финала скандинавы уступили "Атлетико" (1:4 дома, 0:1 в гостях). В прошлом розыгрыше "Копенгаген" набрал пять очков и финишировал в квартете на последнем месте.

Как команды подходят к этому матчу

"Динамо" провалило старт сезона. "Бело-синие" не смогли выйти в групповой этап Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге". После неудач на старте подопечные Алексея Михайличенко не проигрывают 7 матчей подряд. В этих поединках "динамовцы" получили 6 побед и не пропустили ни одного гола.

"Копенгаген" тоже не сумел выйти в Лигу чемпионов. На внутренней арене датчане сумели выиграть 9 матчей и находятся на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от "Мидтьюлландом" четыре очка. В Лиге Европы датчане набрали 4 очка, как и "Динамо".