Динамо – Копенгаген: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Динамо – Копенгаген: где смотреть онлайн матч 24 октября 2019
Динамо – Копенгаген смотреть онлайн / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в четверг, 24 октября, проведет матч Лиги Европы против датского "Копенгагена". Посмотреть матч можно будет на стадионе, а также по телевидению и онлайн.

Матч "Динамо" – "Копенгаген" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Стоит добавить, что на канале "Футбол 2" перед тем покажут матч "Сент-Этьен" – "Александрия", который начнется в 19:55. А в 19:00 на канале в прямом эфире выйдет программа "Путь в Гданьск". Она будет на канале и после окончания матча "Динамо" – "Копенгаген". В ней вживую в студии ведущий и эксперты обсуждают успехи и поражения команд на пути в польский город, где состоится финал турнира сезона 2019/2020.

 

Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Копенгаген" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Динамо" – "Копенгаген" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол") мобильного приложения TV + от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подсоединить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней. Также для владельцев кабельного телевидения от "Воли" есть возможность дополнительно подключить пакеты "Воля Футбол", Mobile Football или Mobile Sport Hub. Стоят они от 29 гривен в месяц и дают возможность просмотр футбол на смартфоне или планшете.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо
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