"Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео

В матче между "Динамо" и Копенгагеном в четверг, 24 октября, в Лиге Европы, победителя так и не обнаружили. Команды сыграли вничью. И остались на первом месте в своей группе.

Динамо – Копенгаген 1:1

Голы: Шабанов, 53 – Сотириу, 2

"Динамо" очень неудачно начало матч. Команда пропустила гол уже на 85-й секунде встречи. Отличился Пьерос Сотириу после паса головой Йенса Стаге. Это был первый пропущенный гол Георгием Бущаном в этом сезоне (до конца 2019 года он будет основным голкипером в "Динамо" из-за травмы Дениса Бойко).

Пропущенный гол "прибил" "Динамо". Киевляне не могли ничего сделать впереди – сумбур и немалое количество ошибок. Зато гости пытались выждать следующий момент. Лишь ближе к середине первого тайма начали возникать возможности забить возле ворот "Копенгагена". Моменты создавал Беньямин Вербич и Карлос Де Пена. Но забить не удалось.

У противоположных ворот Бущан тоже имел много работы. В одной из атак ему дважды пришлось спасать свою команду. Поэтому на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Копенгагена".

Видео лучших моментов первого тайма

Сравнять счет "Динамо" смогло уже после отдыха. Киевляне получили право на штрафной. Виктор Цыганков пошел подавать. Защитник Артем Шабанов первым оказался на мяче, головой отправив его мимо голкипера.

Видео гола Шабанова

В целом во втором тайме "Динамо" заиграло более активно. Выводить вперед хозяев мог Цыганков, однако он не сумел как следует обработать мяч в штрафной.

На 71-й минуте "Копенгаген" мог забить. Виктор Фишер получил мяч впереди, обыграл соперника в штрафной. Но пробивал не он, а Сантос. Но Томаш Кендзера сумел вовремя подставить спину – опасный рикошет, и мяч пролетает мимо рамки ворот. Бущан в то время уже был в другом углу ворот.

Матч так и закончился вничью 1:1. Обе команды не создали возможности забить больше. После этого матча "Динамо" и "Копенгаген" набрали по 5 очков. Они занимают первые два места. На третьем – "Мальме", у которого четыре очка в активе.