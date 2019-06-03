"Динамо" купило защитника, который раньше выступал в российском клубе

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Абдул Кадири стал игроком " Динамо"
Абдул Кадири стал игроком " Динамо" / ФК "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" достиг соглашения с австрийским футбольным клубом "Аустрия" о трансфере 23-летнего Абдула Кадири Мохаммеда. Он может сыграть на позиции как опорного полузащитника, так и центрального защитника.

Ганский футболист подписал с "Динамо" контракт по схеме 4+1. За киевлян Кадири будет выступать под игровым номером "6".

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"Учитывая то, что я играл под руководством большого количества тренеров, могу сказать, я достаточно быстро адаптируюсь. Последний раз такая ситуация была со мной в России. Со своей стороны могу сказать, что я уверен, что быстро адаптируюсь в новой команде", – заявил Кадири в интервью пресс-службе клуба.

Абдул Кадири начинал карьеру на родине в клубе "Ашанти Голд", с которым в сезоне 2014/2015 стал чемпионом Ганы. В 2016-м году перешел в состав одного из лидеров австрийской бундеслиги – венской "Аустрии". В активе ганского футболиста 32 матча в чемпионате Австрии, а также шесть поединков группового этапа Лиги Европы. 2 августа 2018 года подписал арендное соглашение до окончания сезона 2018/2019 с тульским "Арсеналом". На счету Кадири 27 матчей во всех турнирах, 2 гола и 4 голевых паса за российский клуб.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Трансферы
Источник: 24 канал
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