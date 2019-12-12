Гент – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Гент – Александрия: онлайн / ФК "Александрия"

"Александрия" в четверг, 12 декабря, проводит последний матч в этом розыгрыше Лиги Европы. Команда в Бельгии играет против "Гента". Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

"Александрия" потеряла шанс выйти в плей-офф Лиги Европы. Поэтому матч против "Гента", который наоборот, вышел в еврокубковую весну – возможность "хлопнуть дверью на прощание".

К слову: Гент – Александрия: анонс на матч Лиги Европы

Стоит отметить, что за "Гент" выступает сразу трое украинцев – защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Последний в свое время выступал и за "Александрию". Все трое выйдут и на этот матч.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Лига Европы ФК Александрия Футбол
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