Динамо – Лугано: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Последний матч в Лиге Европы в 2019 году киевское "Динамо" сыграет дома против швейцарского "Лугано". Матч можно будет посмотреть как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и покажут матч "Динамо" – "Лугано". Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

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Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Лугано" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Спорт24. Она начнется за час до матча.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Напомним, матч "Динамо" – "Лугано" состоится в четверг, 12 декабря. Начало встречи в 19:55. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.