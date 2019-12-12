"Динамо" проигрывает "Лугано" важнейший матч Лиги Европы: видео гола

Киевское "Динамо" в матче против швейцарского "Лугано" в четверг, 12 декабря, неожиданно пропустило гол в первом тайме.

К слову: Динамо – Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Гол в ворота "Динамо" был как гром среди ясного неба. На 44-й минуте одна из атак гостей закончилась навесом от Дальммонте, и никем не прикрытый Араторе без проблем отправил мяч в ворота "Динамо". После этого команды ушли на перерыв.

Видео лучших моментов первого тайма матча Динамо – Лугано