Динамо – Лугано: прогноз букмекеров на матч лиги Европы

Киевское "Динамо" в последнем матче Лиги Европы сыграет против швейцарского "Лугано". Игра состоится в четверг, 12 декабря. Киевлянам надо побеждать, чтобы выходить в плей-офф ЛЕ. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Киевляне являются фаворитами этого матча. Вряд ли клуб из Швейцарии сумеет что-то противопоставить вице-чемпиону Украины. Но не стоит забывать, что в первом матче между этими командами "Лугано" сумел не пропустить, а сам матч закончился неожиданно вничью 0:0.

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Однако, мало кто верит в то, что в этот раз "Динамо" не выиграет. Букмекеры принимают ставки на их победу 1,20-1,25. Между тем победа "Лугано" оценена аж в 15,00-17,00. Ничья в матче – от 5,50 до 6,50.

Что касается количества голов, то ставки на "тотал матча больше 2,5" принимаются с коэффициентом 1,70-1,75. В то же время "тотал матча меньше 2,5" оценен в 2,00-2,20.

Стоит напомнить, что "Динамо" в этом матче не сможет рассчитывать на немалое количество игроков основы. Точно не сыграют из-за дисквалификации Вербич, Шабанов и Сидорчук. Еще не восстановился от травмы Бурда. Потери есть и у швейцарского клуба. Под вопросом участие Марича, Родригеса, Саббатини и Герндта.

Матч "Динамо" – "Лугано" состоится в Киеве в четверг, 12 декабря. Начало матча в 19:55. Текстовая онлайн-трансляция на сайте Спорт24.