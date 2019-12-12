Динамо – Лугано: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Динамо – Лугано: онлайн-трансляция / Фото из открытых источников

12 декабря киевское "Динамо" на своем поле принимает "Лугано" в рамках группового этапа Лиги Европы. Онлайн-трансляция матча – в материале Спорт24.

"Динамо" занимает третье место в группе B. Победа с разницей в два гола гарантированно выводит его в 1/16 финала. В случае невыигрыша "Копенгагена" у "Мальме" устроит любая победа.

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"Лугано" идет на четвертом месте в группе и уже не имеет шансов на выход в плей-офф. "Динамо" выиграло три раза в шести предыдущих матчах во всех турнирах при трех поражениях. "Лугано" дважды проиграл в пяти предыдущих поединках во всех турнирах при двух победах.

Динамо – Лугано: текстовая онлайн-трансляция

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Лига Европы
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