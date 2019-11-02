Динамо – Львов: где смотреть матч УПЛ

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Динамо – Львов: где смотреть онлайн матч 3 ноября 2019 – УПЛ
Динамо – Львов: где смотреть

В воскресенье, 3 ноября, "Динамо" на своем поле будет принимать ФК "Львов" в рамках 13 тура украинской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Домашние матчи "Динамо" в чемпионате Украины показывает телеканал "2+2". Именно на нем и будет трансляция матча "Динамо" – ФК "Львов". Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн матч "Динамо" – ФК "Львов" можно на портале FootballHub. Там тоже трансляция начнется в 17:00.

В 16:40 на youtube-канале "Динамо" тоже начнется трансляция матча против "Шахтера". Она будет расширена и с комментариями со стадиона.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо ФК Львов УПЛ
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