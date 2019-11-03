"Динамо" в меньшинстве поиздевалось над "Львовом", Попов снова забил: видео

В воскресенье, 3 ноября, "Динамо" на своем поле принимало ФК "Львов" в 13 туре УПЛ. Разгромную победу в матче одержали киевляне.

Динамо – Львов 4:0

Голы: Шапаренко, 10, Цыганков, 30 (пен), Беседин, 82, Попов, 90+1

Удаление: Сидорчук, 35 (Динамо)

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Динамовцы с первых минут встречи начали активно прессинговать соперника и забили гол. Николай Шапаренко вывел "Динамо" вперед ударом головой из пределов штрафной и забил. Ассистировал ему Де Пена, навесив на дальнюю штангу с левого фланга.

Видео гола Шапаренко

На 30-й минуте "бело-синие" удвоили счет в матче. Приймак нарушил правила в своей штрафной против Соля и заработал пенальти в собственные ворота. 11-метровый удар уверенно реализовал Виктор Цыганков. Интересно, что Цыганков забил 5-й гол в сезоне УПЛ, 3 из которых – с пенальти.

Видео гола Цыганкова

А уже через 5 минут "Динамо" осталось в меньшинстве. Сергей Сидорчук получил вторую желтую карточку после неуверенной игры в середине поля и очередного грубого фола. Капитан "Динамо" пропустит матч с "Шахтером".

Красная карточка Сидорчука

Во втором тайме темп поединка немного стих и "Динамо", хотя и в меньшинстве, удалось довести счет до разгромного. На 82-й минуте Караваев ворвался в штрафную и выдал отличный пас на Цыганкова, Виктор не забил, но Сарнавский отбил мяч на Артема Беседина, который с пяти метров переправил мяч в сетку.

Видео гола Беседина

Уже в компенсированное время герой кубкового матча с "Шахтером" Денис Попов поставил точку в матче. 20-летний футболист после углового оказался самым расторопным в штрафной соперника – 4:0.

В итоге, "Динамо" с 27 очками поднялось на второе место в турнирной таблице УПЛ (отставание от "Шахтера" 10 очков). ФК "Львов" продолжает находиться на дне таблицы.