Динамо – Львов: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Киевское "Динамо" принимает ФК "Львов". Начало матча в воскресенье, 3 ноября – в 17:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Посреди недели киевское "Динамо" одолело "Шахтер" в матче Кубка Украины, что, без сомнений, отлично скажется на психологической составляющей столичной команды. Потеря очков со "Львовом" будет расцениваться как провал и никак иначе.

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В свою очередь, ФК "Львов" вылетел из Кубка от перволигового "Миная" (0:2), а уже на следующий день стало известно, что Владимир Мазяр отправлен в отставку. Его место занял Егише Меликян, который был помощником главного тренера.

Динамо – Львов: онлайн-трансляция

Отметим, что по телевидению домашние матчи "Динамо" в чемпионате Украины показывает телеканал "2+2". Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00.