Видео единственного гола "Динамо" в ворота "Мальме" в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" и шведский "Мальме" в матче Лиги Европы в первом тайме голов не забивали. Хотя обе команды имели возможность отличиться. Зато единственный гол был забит во втором тайме.

В целом в первом тайме "Динамо" нанесло аж 7 ударов. Но ни один из них не был в створ ворот. Зато из пяти ударов игроков шведской команды два летело в сторону ворот Бойко. Однако в одном из случаев удар оказался слишком слабым, чтобы создать проблемы для голкипера "Динамо".

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Видео лучших моментов первого тайма матча Динамо – Мальме

Во втором тайме был забит единственный гол этого матча. После паса Шепелева отличился Буяльский. Удар и принес победу "Динамо".

Видео гола Буяльского