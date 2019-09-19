"Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы: видео

В матче между "Динамо" и "Мальме" в четверг, 19 сентября, все решил единственный гол, который киевляне забили в конце встречи.

Динамо – Мальме 1:0

Гол: Буяльский, 84

Как это было: Видео единственного гола "Динамо" в ворота "Мальме" в матче Лиги Европы

В первом тайме "Динамо" больше владело инициативой. Но воплотить ее в забитые голы не сумело. Первый раз опасный момент возник на 16-й минуте, когда после прострела с фланга мяч улетел аж к Шепелеву. Однако пробивал не Владимир, а Вербич. Словенец нанес удар с разворота, но даже не в сторону ворот, а мимо.

Позже опасно пробивал уже сам Буяльский. Заброс прошел в центр на Родригеша, нападающий сбросил под удар партнеру. Удар был мощный, но не точный.

На это все гости ответили моментами Риекса. Однако первый раз он не успел к мячу, когда получил пас на ход. При этом Кадар в этой атаке сфолил против соперника, но судья не засчитал фол.

Впоследствии Риекс пробивал по воротам после паса Русенберга. На этот раз мяч летел в ворота, но сам удар был слишком слабый. Поэтому Бойко без особых проблем забрал мяч в руки.

Значительно активнее команды заиграли во втором тайме. "Динамо" начало больше обострять ситуацию у ворот соперников. Сначала Вербич опасно пробил со штрафного. Впоследствии Буяльский вышел один на один с Далином, но попал в голкипера.

Мог "Мальме" пропустить и от своего защитника. После навеса со штрафного один из защитников неудачно сыграл в мяч, но вновь великолепную реакцию продемонстрировал вратарь.

Видео лучших моментов первого тайма матча Динамо – Мальме

Цыганков, который был почти незаметен в первом тайме, во второй 45-минутке имел несколько прекрасных возможностей если не отличиться, то помочь это сделать партнерам. В одной из атак Виктор даже выходил на ворота, но Сафари заблокировал мяч и "динамовец" упал на газон в штрафной площадке.

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Гол "Динамо" забило аж на 84-й минуте. Отличился Буяльский. Шепелев дошел с мячом почти до штрафной соперников и отдал пас на Буяльского на фланг. А уже тот пробил в ближний угол ворот. Ни Далин, ни Бенгтссон, который "постелился" в подкате, не помешали отличиться.

В итоге "Динамо" выиграло и прервало свою шестиматчевую серию без побед.