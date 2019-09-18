Динамо – Мальме прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Динамо" после неудач на внутренней арене попытается переключиться на еврокубки. В первом туре группового этапа Лиги Европы "бело-синие" сыграют против шведского "Мальме". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Динамо – Мальме прогноз

"Динамо" находится в серьезном кризисе: "бело-синие" не могут выиграть вот уже шесть поединков подряд. Из-за плохих результатов президент клуба Игорь Суркис даже готов оштрафовать футболистов. Следовательно, для "динамовцев" в поединке с "Мальме" на карту будет поставлено все.

Шведский "Мальме" является скромным клубом по европейским меркам. Та команда, которая в свое время воспитала Златана Ибрагимовича, крепкий орешек. "Мальме" постоянный участник еврокубков и готов дать бой "Динамо".

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Прогноз Фаворит Спорт

Явным фаворитом противостояния на бумаге является именно украинская команда. Победу столичного клуба в первом туре Лиги Европы букмекеры оценили коэффициентом 1,83. Коэффициент на то, что подопечные Алексея Михайличенко победят в один гол – 3,60.

"Динамо" в еврокубках давно не демонстрирует яркого футбола, поэтому "Мальме" будет иметь шанс на успех. Коэффициент на победу шведов – 4,45. Если же поединок в Киеве завершится ничьей – 3,60.

Прогноз Pari Match

"Динамо" и "Мальме" никогда не встречались в официальных матчах, поэтому сложно прогнозировать исход игры. Специалисты Pari Match предлагают угадать, сколько голов будет забито: Тотал матча 0-1 гола – коэффициент 3,20. Если же в игре будет забито 2-3 гола – 2,01. На четыре и больше голов в этой игре букмекеры предлагают коэффициент 3,70.

Противостояние "Динамо" и "Мальме" выглядит достаточно ровным. Поэтому, победу может одержать каждый. Победа киевлян в один мяч или ничья оценена коэффициентом 1,87. Если же праздновать победу "Мальме" в один мяч или ничья – коэффициент 2,28.

1xbet

Специалисты 1xbet предлагают фанатам отгадать, кто отметится голом в этой игре. Коэффициент на мяч лидера "Динамо" Виктора Цыганкова – 2,6. Если же мячом отметится Жерсон Родригес – 2,8.

В "Мальме" эксперты выделяют Маркуса Русенберг. Его гол в ворота "Динамо" букмекеры оценили коэффициентом 3,5. Коэффициент 4,2 на гол Гильермо Молинс.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" – "Мальме" состоится в четверг, 19 сентября. Начало игры в 19:55. Результат матча и видео голов читайте на сайте Спорт24.