Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в Киеве 19-го сентября принимает шведский "Мальме" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на сайте Спорт24.

Это первая официальная встреча клубов. "Динамо" к поединку подходит с крайне неудачными результатами. "Бело-синие" не могут выиграть шесть матчей подряд. В свою очередь "Мальме" ведет борьбу за чемпионство в Швеции.

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Поединок в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" начнется в 19:55.