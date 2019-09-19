Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Динамо – Мальме: смотреть онлайн матч 19 сентября 2019 – Лига Европы
Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы / facebook.com/pg/fcdynamoua

Киевское "Динамо" в Киеве 19-го сентября принимает шведский "Мальме" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на сайте Спорт24.

Это первая официальная встреча клубов. "Динамо" к поединку подходит с крайне неудачными результатами. "Бело-синие" не могут выиграть шесть матчей подряд. В свою очередь "Мальме" ведет борьбу за чемпионство в Швеции.

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Поединок в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" начнется в 19:55.

 

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Динамо
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