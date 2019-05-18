Динамо – Мариуполь: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Матч между киевским "Динамо" и "Мариуполем" в чемпионате Украины будет доступен к просмотру как на стадионе, так и по телевидению и онлайн. В том числе на сайте Спорт24. Игра состоится в субботу, 18 мая. Начало в 17:00.

Домашние матчи киевского "Динамо" в сезоне 2018/2019 транслирует телеканал "2+2". Именно этот телеканал покажет игру "Динамо" – "Мариуполь". Читайте также: Динамо – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины Начало трансляции, в 16:50. Сам матч начнется, в 17:00. Также матч "Динамо" – "Мариуполь" можно будет посмотреть онлайн на сайте телеканала. Онлайн матча "Динамо" – "Мариуполь" будет доступен и на сайте Спорт24. Матч "Динамо" – "Мариуполь" состоится в субботу, 18 мая. Начало матча – в 17:00. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24. Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram