"Динамо" без проблем разгромило "Мариуполь": видео

Киевское "Динамо" в матче против "Мариуполя" в воскресенье, 24 ноября, одержало уверенную победу. Команда забила три гола в ворота соперника.

Динамо – Мариуполь 3:0

Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 81

"Динамо" сразу взяло игру под свой контроль. Однако "Мариуполь" играл довольно надежно позади. Особенно старался Гальчук, у которого было немало работы в воротах. В одной из атак он спас свою команду после неприятного рикошета от собственного игрока.

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Да и он не спас, когда внутри первого тайма забивал Буяльский. И в этом моменте стоит отметить Цыганкова, который отдал результативный пас.

Видео гола Буяльского

Довольно скользкий счет был долгое время. У "Мариуполя" было несколько возможностей отличиться, но в этот вечер пробить Бущана азовцам так и не удалось.

На 76-й минуте на поле вышел Вербич, а через пять минут счет на табло был уже разгромный. Сначала забил Цыганков. Он воспользовался прострелом от Шепелева, отправив мяч за линию ворот с близкого расстояния.

Видео гола Цыганкова

А после этого забил и сам Вербич. Он тоже получил возможность пробить издали.

"Динамо" побеждает и вновь возвращается на второе место в турнирной таблице. Зато поражение "Мариуполя" выбросило команду из топ-6.