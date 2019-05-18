Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В субботу, 18 мая, киевское "Динамо" принимает "Мариуполь". Онлайн-трансляция матча с НСК "Олимпийский" – на сайте Спорт24.

Матч "Динамо" – "Мариуполь" на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00. За 20 минут до начала матча со стадиона будет доступна прямая трансляция на официальном YouTube-канале ФК "Динамо".

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Стоит добавить, что в этом матче "Шахтер" может стать чемпионом Украины. Это произойдет в том случае, если "Динамо" не сумеет обыграть "Мариуполь". Сейчас киевская команда отстает от первого места на 11 очков.

Динамо – Мариуполь онлайн-трансляция