Динамо – Мариуполь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Киевское "Динамо" принимает "Мариуполь". Матч в воскресенье, 24 ноября, можно будет посмотреть онлайн на сайте Спорт24.

Эта игра станет 47-й между клубами, из них 42 матча состоялись в чемпионате Украины. Данную игру "динамовцы" сыграют в синей форме (вратарь-в черной), гости – в оранжевой (голкипер – в серой).

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В прямом эфире матч будет транслироваться на телеканале "2+2", а также на официальном YouTube канале киевского "Динамо", где состоится расширенная трансляция игры. Прямая трансляция со стадиона начнется в 16:40.

Динамо – Мариуполь онлайн-трансляция матча