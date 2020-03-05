"Динамо" Милевского в третий раз подряд выиграло Суперкубок Беларуси, одолев команду Вернидуба

Брестское "Динамо" в матче за Суперкубок Беларуси обыграло "Шахтер" из Солигорска – 2:0.

Динамо-Брест – Шахтер 2:0

Голы: Габи, 3, Савицкий, 30

Удаление: Милевский, 49

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С первых минут за "Динамо-Брест" играли два представителя Украины – полузащитник Александр Нойок и нападающий Артем Милевский. Форвард на 30-й минуте отличился ассистом. В начале второй половины встречи Милевский получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Нойок в середине второго тайма получил предупреждение. На 81-й минуте хавбек был заменен. Еще один украинец в составе "Динамо-Брест" Евгений Хачериди провел весь поединок на скамейке запасных.