"Динамо" Милевского в третий раз подряд выиграло Суперкубок Беларуси, одолев команду Вернидуба
Брестское "Динамо" в матче за Суперкубок Беларуси обыграло "Шахтер" из Солигорска – 2:0.
Динамо-Брест – Шахтер 2:0
Голы: Габи, 3, Савицкий, 30
Удаление: Милевский, 49
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С первых минут за "Динамо-Брест" играли два представителя Украины – полузащитник Александр Нойок и нападающий Артем Милевский. Форвард на 30-й минуте отличился ассистом. В начале второй половины встречи Милевский получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Нойок в середине второго тайма получил предупреждение. На 81-й минуте хавбек был заменен. Еще один украинец в составе "Динамо-Брест" Евгений Хачериди провел весь поединок на скамейке запасных.
- Главный тренер солигорского "Шахтера" – украинец Юрий Вернидуб. Наставник возглавил клуб из Беларуси в ноябре прошлого года.
- Для "Динамо-Брест" это третья подряд победа в Суперкубке Беларуси. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Беларуси.
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