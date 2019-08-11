"Динамо" может отдать еще одного юного таланта в клуб УПЛ

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко может пополнить состав луганской "Зари".

Об этом сообщает Sport.ua. 20-летний футболист уже провел переговоры с тренерским штабом луганчан в Киеве.

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Никаких деталей возможных переговоров между игроком и луганским клубом не сообщается. Начало сезона 2019/20 Шапаренко провел в дубле "Динамо" из-за неудовлетворительных физических кондиций.

Как уточнил наставник "Динамо" Александр Хацкевич, Шапаренко остается в команде, у которой, по словам тренера, есть солидная конкуренция.

В течение предыдущего сезона Николай принял участие в 33 матчах "Динамо" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.

10 августа "Динамо" потеряло первые очки в новом сезоне УПЛ, уступив дома "Шахтеру" (1:2). Шапаренко наблюдал за матчем с трибун.

Спорт 24 писал, что "Динамо" в это трансферное окно покинул форвард Назарий Русин. Игрок на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Футболист не устраивал главного тренера Александра Хацкевича.