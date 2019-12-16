"Динамо" может вернуть звездного форварда с аренды уже зимой
Гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о судьбе Богдана Леднева и Назария Русина, которых клуб арендует у киевского "Динамо".
Рафаилов признался, что Динамо имеет право досрочного возврата Назария Русина.
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В арендной сделке Русина есть опция, что после Нового года он может вернуться в расположение "Динамо". У Леднева арендный контракт до лета и такой опции нет,
– сказал гендиректор "Зари".
Напомним, что Леднев и Русин являются одними из лидеров луганской "Зари". Богдан выступает в команде с лета 2018 года, а Назарий – с лета 2019-го.
На счету Леднева в этом сезоне 21 матч, 10 голов и 3 результативные передачи, в Русина – 17 игр, 7 голов и 4 ассиста.
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