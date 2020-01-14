"Динамо" на первый сбор в Турцию взяло 29 футболистов, двое игроков оказалось вне заявки
Тренерский штаб киевского "Динамо" определился со списком игроков, которые отправятся на первый учебно-тренировочный сбор. На этот раз киевляне отправятся в турецкий Белеке и пробудут там две недели – с 15 января до 28 января.
На сбор в Турцию отправятся 29 футболистов. Среди них и игроки молодежного состава, говорится на сайте "Динамо".
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет
Защитники: Йосип Пиварич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Илья Забарный, Артем Шабанов
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Миккел Дуэлунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев
Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.
К слову: "Шахтер" возьмет на сборы двух футболистов из другого клуба УПЛ
Стоит отметить, что в списке нет двух нападающих – Жерсона Родригеша и Артема Беседина. Первого команда пытается продать за несоблюдение режима. А насчет Беседина, то футболист обвиняется в употреблении допинга и отстранен от футбола.
Напомним, в рамках первого сбора наша команда проведет шесть контрольных поединков.
19 января (воскресенье). 16:00. "Динамо" – "Легия" (Польша)
20 января (понедельник). 16:00. "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)
23 января (четверг). 16:00. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)
24 января (пятница). 16:00. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)
27 января (понедельник). 16:00. "Динамо" (Киев) – "Динамо" (Брест, Беларусь)
28 января (вторник). 11:00. "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)
Товарищеские матчи "Динамо" на сборе в Турции (иллюстрация: ФК "Динамо")
Второй учебно-тренировочный сбор продлится с 2-го по 16-е февраля и тоже пройдет в Турции.
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