"Динамо" на первый сбор в Турцию взяло 29 футболистов, двое игроков оказалось вне заявки

Тренерский штаб киевского "Динамо" определился со списком игроков, которые отправятся на первый учебно-тренировочный сбор. На этот раз киевляне отправятся в турецкий Белеке и пробудут там две недели – с 15 января до 28 января.

На сбор в Турцию отправятся 29 футболистов. Среди них и игроки молодежного состава, говорится на сайте "Динамо".

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет



Защитники: Йосип Пиварич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Илья Забарный, Артем Шабанов



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Миккел Дуэлунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев



Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.

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Стоит отметить, что в списке нет двух нападающих – Жерсона Родригеша и Артема Беседина. Первого команда пытается продать за несоблюдение режима. А насчет Беседина, то футболист обвиняется в употреблении допинга и отстранен от футбола.

Напомним, в рамках первого сбора наша команда проведет шесть контрольных поединков.

19 января (воскресенье). 16:00. "Динамо" – "Легия" (Польша)

20 января (понедельник). 16:00. "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)

23 января (четверг). 16:00. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)

24 января (пятница). 16:00. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27 января (понедельник). 16:00. "Динамо" (Киев) – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28 января (вторник). 11:00. "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)



Товарищеские матчи "Динамо" на сборе в Турции (иллюстрация: ФК "Динамо")

Второй учебно-тренировочный сбор продлится с 2-го по 16-е февраля и тоже пройдет в Турции.