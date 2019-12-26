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"Динамо" назвало соперников на первый сбор: дата матчей

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"Динамо" назвало соперников на первый сбор: дата матчей / fcdynamo.kiev.ua

Во время первого зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке "Динамо" проведет шесть контрольных матчей. Первый сбор продлится с 15 по 28 января.

Два матча против ФК "Вардар" (Северная Македония) и "Хайдук" (Сплит, Хорватия) состоятся в рамках товарищеского турнира Gloria Cup, в котором участвуют три команды. Еще четыре спарринга носить статус контрольных встреч.

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Расписание контрольных матчей

19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Варшава, Польша)

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 "Динамо" – ФК "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 "Динамо" – "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Динамо Футбол
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