"Динамо" назвало соперников на первый сбор: дата матчей
Во время первого зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке "Динамо" проведет шесть контрольных матчей. Первый сбор продлится с 15 по 28 января.
Два матча против ФК "Вардар" (Северная Македония) и "Хайдук" (Сплит, Хорватия) состоятся в рамках товарищеского турнира Gloria Cup, в котором участвуют три команды. Еще четыре спарринга носить статус контрольных встреч.
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Расписание контрольных матчей
19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Варшава, Польша)
20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)
23.01.2020 "Динамо" – ФК "Вардар" (Северная Македония)
24.01.2020 "Динамо" – "Хайдук" (Сплит, Хорватия)
27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)
28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан)
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