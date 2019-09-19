"Динамо" назвало стартовый состав на матч с "Мальме"
Киевское "Динамо" определилось со стартовым составом на первый матч в Лиге Европы. В Киеве "бело-синие" встречаются со шведским "Мальме".
В стартовом составе "Динамо" выйдут семь украинцев и только четверо легионеров.
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Составы команд:
Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Родригес
Запасные: Бущан, Караваев, Цитаишвили, Гармаш, Беседин, Де Пена, Соль
Мальме: Даллин, Беймо, Нильсен, Бенгтсон, Сафари, Рикс, Баширу, Левицки, Траустасон, Розенберг, Кристиансен
Запасные: Мелихарек, Ларссон, Кнутсен, Моллинс, Галль, Антонсон, Бергет
Поединок 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Мальме" начнется в 19:55. Результат игры читайте на сайте Спорт24.