"Динамо" назвало стартовый состав на матч с "Мальме"

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"Динамо" назвало стартовый состав на матч с "Мальме"
"Динамо" назвало стартовый состав на матч с "Мальме" / twitter.com/dynamokyiv

Киевское "Динамо" определилось со стартовым составом на первый матч в Лиге Европы. В Киеве "бело-синие" встречаются со шведским "Мальме".

В стартовом составе "Динамо" выйдут семь украинцев и только четверо легионеров.

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Составы команд:

Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Родригес

Запасные: Бущан, Караваев, Цитаишвили, Гармаш, Беседин, Де Пена, Соль

Мальме: Даллин, Беймо, Нильсен, Бенгтсон, Сафари, Рикс, Баширу, Левицки, Траустасон, Розенберг, Кристиансен

Запасные: Мелихарек, Ларссон, Кнутсен, Моллинс, Галль, Антонсон, Бергет

Поединок 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Мальме" начнется в 19:55. Результат игры читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Динамо
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