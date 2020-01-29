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"Динамо" назвало всех соперников на втором сборе в Турции

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Соперники "Динамо" на втором сборе / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" объявило список из шести команд, с которыми сыграет на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

Уже 2 февраля "Динамо" вернется в турецкий Белек, где продолжит подготовку ко второй части сезона, сообщает пресс-служба киевлян.

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Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:

  • 5 февраля – "Олимпия" (Любляна, Словения)
  • 6 февраля – "Стремсгодсет" (Драммен, Норвегия)
  • 9 февраля – "Борац" (Баня-Лука, Сербия)
  • 11 февраля – БАТЭ (Борисов, Беларусь)
  • 12 февраля – "Тобол" (Костанай, Казахстан)
  • 15 февраля – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Футболисты "Динамо" провели шесть спаррингов на первом сборе в Турции: сыграли вничью с "Легией" (1:1), обыграли "Нефтчи" (2:1), разгромили "Вардар" (0:4), уступили "Хайдуку" ( 0:1), победили "Динамо" с Бреста (3:0) и одолели "Карат" (2:0).

Осеннюю часть сезона УПЛ киевский клуб завершил на втором месте турнирной таблицы. Отставание от лидера "Шахтера" составляет 14 очков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Футбол
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