"Динамо" не платило зарплату защитнику, в новом клубе игрок стал на те же грабли

Бывший игрок "Динамо" Евгений Хачериди так и не смог договориться о переходе из греческого ПАОК-а, ряды которого пополнил летом 2018 года. Футболист продолжит защищать цвета греков, но будет получать меньшую зарплату.

Футболист сборной Украины пока получает зарплату в пять раз меньше оговоренную сумму.

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"ПАОК и Хачериди так и не договорились прекратить сотрудничество. Игрок и дальше будет получать лишь официальную зарплату. Она почти в 5 раз меньше обусловленной в приложении к контракту (крупнейшего в команде). Какая немилостивая судьба. Учитывая, что последний год в Киеве ("Динамо", – Спорт24) Жене вообще не платили", – написал в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

По информации Бурбаса, Хачериди отказался заключать новый контракт с "Динамо".

"Отказался заключать новый контракт, вот и перестали платить. Игрок получал только 20 тысяч грн., прописанных в контракте. А копию приложения, в котором была гарантирована зарплата 2,3 млн. євро, почему-то не забрал. Из-за своей халатности. Конечно, "Динамо" в полной мере использовало эту ситуацию", – отметил Бурбас в комментариях под публикацией.

Ранее ПАОК выставил Хачериди на трансфер и начал поиски покупателя. Сам Евгений заявлял, что хочет продолжить карьеру в Германии.

Хачериди перебрался в Грецию в конце мая 2018 года, но с тех пор сыграл только 11 матчей во всех турнирах, при этом в греческой Суперлиге выходил на поле 3 раза. Его контракт с ПАОКом действует до лета 2021 года.

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