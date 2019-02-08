"Динамо" не смогло обыграть чемпиона Швеции на сборах в Испании: видео матча

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"Динамо" сыграло вничью с "Мальме"
"Динамо" сыграло вничью с "Мальме" / twitter.com/dynamokyiv

Киевское "Динамо" провело очередной контрольный поединок на сборах в Испании в рамках подготовки к матчам 1/16 Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса".

Динамо – Мальме 0:0

"Динамо" свело к ничьей контрольный спарринг против "Мальме". При довольно равной игре команды прогнозируемо расписали безголевую ничью со счетом 0:0.

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Динамо было представлено фактически оптимальным на сегодняшний день составом, который, видимо, и наигрывается на поединки с "Олимпиакосом" в Лиге Европы. Первая встреча с греками состоится 14 февраля в Пирее, куда динамовцы вылетят из Испании днем ранее.

К слову, киевляне завершат подготовку ко второй части сезона 9 февраля, когда сыграют товарищеский поединок против норвежской "Волеренги".

Спорт 24 писал, что в предыдущем спарринге "Динамо" резервным составом неожиданно проиграло американскому клубу "Нью-Ингленд Революшн".

Смотрите полное видео матча Динамо – Мальме

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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