"Динамо" не смогло обыграть чемпиона Швеции на сборах в Испании: видео матча

Киевское "Динамо" провело очередной контрольный поединок на сборах в Испании в рамках подготовки к матчам 1/16 Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса".

Динамо – Мальме 0:0

"Динамо" свело к ничьей контрольный спарринг против "Мальме". При довольно равной игре команды прогнозируемо расписали безголевую ничью со счетом 0:0.

Читайте также: Молодой таланат "Динамо" не может играть из-за травмы

Динамо было представлено фактически оптимальным на сегодняшний день составом, который, видимо, и наигрывается на поединки с "Олимпиакосом" в Лиге Европы. Первая встреча с греками состоится 14 февраля в Пирее, куда динамовцы вылетят из Испании днем ранее.

К слову, киевляне завершат подготовку ко второй части сезона 9 февраля, когда сыграют товарищеский поединок против норвежской "Волеренги".

Спорт 24 писал, что в предыдущем спарринге "Динамо" резервным составом неожиданно проиграло американскому клубу "Нью-Ингленд Революшн".

Смотрите полное видео матча Динамо – Мальме

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram