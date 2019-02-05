"Динамо" не смогло победить скромный клуб из Швеции

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"Динамо" не смогло победить "Эстерсунд"
"Динамо" не смогло победить "Эстерсунд" / twitter.com/dynamokyiv

Киевское "Динамо" провело очередной матч в рамках сборов, которые проходят в испанской Марбелье. Столичная команда сыграла со шведским "Эстерсундом".

Эстерсунд – Динамо 0:0

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Матч завершился безголевой ничьей. Игра состоялась на центральном городском стадионе города Марбелья.

"Динамо" начало матч с "Эстерсундом" в таком составе: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Буяльский, Че Че, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Соль.

Ранее киевляне в рамках испанского сбора победили софийский ЦСКА. Следующую игру "бело-синие" проведут против Нью-Ингленд Революшн.

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Теги: Футбол Спорт Динамо
Источник: 24 Канал
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