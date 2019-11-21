"Динамо" не согласно со штрафом КДК: Решение – пример выборочного правосудия и будет обжаловано
"Динамо" ответило на решением КДК УАФ от 21 ноября 2019 года. Клуб наказан денежным штрафом в размере 500 000 гривен и проведением следующего домашнего матча без зрителей из-за скандала на игре с "Шахтером".
"Динамо" на своем сайте опубликовало официальное заявление, в котором указывает, что решение КДК "является ярким примером избирательного футбольного правосудия".
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В "Динамо" заявляют, что решение "было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА".
"До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК "Металлист", что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц – возможных нарушителей", – говорится в сообщении "Динамо".
Что произошло на ОСК "Металлист"?
10 ноября на стадионе в рамках 14 тура УПЛ встретились "Шахтер" и "Динамо". Игру пришлось прервать из-за расистские выкриков с трибун. 21 ноября КДК УАФ вынес наказание "Динамо", "Шахтеру" и бразильцу Тайсону.
Также киевский клуб заявляет, что посылал в адрес "Шахтера" и официального телевещателя ТРК "Футбол" письма о предоставлении видео– и аудиоматериалов матча. Однако, как говорится на сайте "бело-синих", никаких ответов не поступило.
Более того, при рассмотрении дела КДК УАФ проигнорировал данную аргументацию нашего клуба и отказал в ходатайстве об истребовании доказательств, чем грубо нарушил принцип полноты рассмотрения,
– отмечают в "Динамо".
Также столичный клуб называет решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей беспрецедентным, "поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно в отношении следующих выездных матчей".
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В "Динамо" заявили, что будут обжаловать решение КДК УАФ.
Это будет сделано с единственной целью – установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента,
– говорится на сайте киевлян.
В завершение "Динамо" отметило непоколебимую позицию нулевой толерантности к любым проявлениям насилия, расизма и других проявлений нетерпимости на стадионах.