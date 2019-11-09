"Динамо" не захотело взять бывшего игрока "Барселоны" из-за отказа пробежать тест Купера

Бывший футболист "Барселоны" и "Арсенала" белорус Александр Глеб рассказал, что мог оказаться в киевском "Динамо". Белорус не стал игроком киевлян, поскольку не пробежал тест Купера.

По словам Глеба, експрезидент БАТЭ Анатолий Капский сообщил, что он поедет на просмотр в "Динамо" вместе с белорусским вратарем Василием Хомутовским.

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Глеб рассказал, что его поселили на старой базе "бело-синих", а на просмотре в "Динамо", которое возглавлял Валерий Лобановский, было 50 человек. Тогда Глебу и сказали, что придется пробежать тест Купера.

Я им говорю: я не буду тест Купера бежать. А потом какой-то турнир в зале был. После тренировки давление меряют, а у меня такое, знаешь, с детства, когда кровь из пальца или из вены сдаешь, я едва сознание не теряю. Мне когда мерили давление, у меня там 145 на 80 и врачи говорят: нет, тебе нельзя. Я говорю: Да нормально все. В итоге я посидел на замене, меня не поставили. И все, я уехал,

– рассказал Глеб ютуб-канала "КраСава".

Александр Глеб кроме лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" также выступал за "Штутгарт", "Вольфсбург", "Бирмингем" и другие клубы. Имя в мировом футболе белорус сделал именно в "Арсенале".

Что такое тест Купера?

Это общее название ряда тестов на физическую подготовленность организма человека, созданных американским доктором Кеннетом Купером в 1968 году для армии США.



Наиболее известная разновидность,заключается в 12-минутном беге: пройденное расстояние фиксируется, и на основе этих данных делаются выводы в спортивных или медицинских целях.