"Динамо" неожиданно проиграло американскому клубу: видео

Киевское "Динамо" резервным составом неожиданно проиграло американскому клубу "Нью-Ингленд Революшн" в рамках подготовки ко второй половине сезона. Киевляне в испанской Марбелье уступили со счетом 1:3.

Динамо – Нью-Ингленд Революшн 1:3

Голы: Русин, 34 – Агудело, 54, Гил, 68, Фагундез, 88

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Именно футболистам "Динамо" удалось первыми открыть счет в игре. Отлично со своими обязанностями справился Назарий Русин, который на дальней штанге ворот замкнул прострел – 1:0.

Видео гола Русина

После перерыва забивали только игроки американского клуба. Гол в свой актив записал Агудело, который тем самым сравнял счет. Впоследствии вывел свою команду вперед Карлес Гил.

В конце матча Фагундез увеличил преимущество номинальных гостей. Он прекрасно "посадил" на пятую точку Шабанова и шведой пробил в угол ворот. У "Динамо" почти не осталось времени, чтобы отыграться и киевляне проиграли матч.

Отметим, что во вторник, 5 февраля, столичная команда сыграла со шведским "Эстерсундом".

8 и 9 февраля "Динамо" ждут еще два контрольных матча против "Мальме" и "Волеренга". Уже после этого в четверг, 14 февраля, киевляне сыграют выездной матч в рамках 1/16 Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом".

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