"Динамо" неожиданно проиграло четвертой команде Казахстана в матче с шестью голами – видео

Киевское "Динамо" и казахстанский "Тобол" встретились в 11-м спарринге "бело-синих" на турецких сборах – 2:3.

Динамо – Тобол 2:4

Голы: Соль, 12, Дуелунд, 39 – Нургалиев, 44 (пен.), Мужиков, 47, Муртазаев, 58, Турисбек, 73

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На 12-й минуте после навеса де Пени с угловой отметки Соль опередил голкипера и ударом головой открыл счет в матче.

Видео гола Соля

Под занавес первого тайма после навеса с угловой отметки неудачно сыграл на выходе Шацких, не сумев далеко выбить мяч, после чего защитник "Тобола" головой сбросил сферу под удар Дуелунду, который с 12 метров пробил в нижний угол.

Видео гола Дуелунда

Впрочем, этих голов не хватило даже для ничьей. Соперники четыре раза отличились в воротах киевлян: Нургалиев (44 с пен.), Мужиков (47), Муртазаев (58), Турисбек (73).