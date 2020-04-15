"Динамо" никогда не набирало очков на "Донбасс Арене": шокирующая статистика противостояний
Донецкая "Донбасс Арена" - настоящая крепость для "Шахтера", ведь "Динамо" там никогда не набирало очков.
"Донбасс Арена" – стадион построен в 2009 году, рассчитан на 52 667 зрителей. Открытие состоялось 29 августа 2009 года – в день шахтера и День города Донецка, передает Tribuna.com.
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Первую игру на новом стадионе "Шахтер" провел 27 сентября против "Оболони" (4:0), а уже через месяц команду ожидало первое дерби против "Динамо", которое состоялось 28 октября. Это был матч в рамках 1/4 финала Кубка Украины. В тот день горняки забили два мяча в ворота киевлян и одержали заслуженную победу – 2:0.
К сожалению, "Донбасс Арена" успела увидеть не так уж и много "украинского классико" – всего 7 матчей. Но статистика этих встреч говорит сама за себя – "Шахтер" просто не замечал киевлян на поле.
"Шахтер" - "Динамо": статистика противостояний на "Донбасс Арене"
На каждую битву с "Динамо" на стадионе собирался аншлаг. 2 сентября 2012 года был установлен рекорд посещаемости арены – 53 423 зрителя. Это даже больше, чем собралось на матче Лиги чемпионов против "Барселоны" (51 579 зрителей).
Один из самых памятных матчей на "Донбасс Арене" – победа "Шахтера" в матче 1/16 Кубка Украины со счетом 4:1. Игра состоялась 23 сентября 2012 года. В том матче горняки прямо-таки проехались катком по сопернику.
"Шахтер" – "Динамо" – 4:1
Последнее дерби на стадионе состоялось 4 августа 2013 года. Тогда и никто подумать не мог, что "Донбасс Арена" больше не увидит великого украинского противостояния. Крайний матч врезался в память эффектным огненным шоу болельщиков и не менее яркой игрой их любимцев. Игра завершилась победой – 3:1.
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