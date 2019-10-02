"Динамо" объявило неожиданную заявку на матч Лиги Европы с "Лугано"

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Заявка "Динамо" на матч с "Лугано"
Заявка "Динамо" на матч с "Лугано" / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" отправилось в Швейцарию на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Лугано".

"Динамо" представило список из 21 футболиста, которые отправились с командой на матч с "Лугано".

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Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук.

Защитники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

До места проведения предстоящего поединка команда Алексея Михайличенко будет добираться двумя этапами. Сначала Динамо совершит перелет в немецкий Фридриксхафен, а затем на автобусе отправится в Санкт-Галлен, где свои домашние еврокубковые матчи проводит Лугано.

Поединок "Лугано" – "Динамо" состоится в четверг, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Динамо Лига Европы
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